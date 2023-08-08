Виталий Хоценко объехал омские оборонные предприятия

Фото: Омскпортал.

Глава Омской области Виталий Хоценко побывал на крупнейших оборонных предприятиях региона - в научно-производственном центре «Прогресс» и Центральном конструкторском бюро автоматики. Первое занимается исследованием, проектированием и созданием сложных резинокордных и резинометаллических конструкций для оборонной и гражданской промышленности. Хоценко посетил производственный цех, где происходит подготовка сырья, сборка и вулканизация изделий, осмотрел отдел испытаний готовой продукции, а также выставку изделий предприятия. Глава региона обсудил с руководством работу по линии импортозамещения. - За первое полугодие объем продукции «Прогресса» увеличился более чем на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года, — отметил врио губернатора.

В Центральном конструкторском бюро автоматики Хоценко побывал в учебном центре, где занимаются подготовкой специалистов по рабочим специальностям. Только за прошедший год специальность «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» на предприятии получили около 100 человек.

- В этом году на предприятиях оборонной промышленности потребность в кадрах составляла более 3000 человек, более половины вакансий из этого числа уже закрыто. Но нехватка рабочих рук все же есть. Поэтому то, что предприятие имеет лицензию на образовательную деятельность и может под свои запросы готовить необходимые кадры, — это, безусловно, большой плюс, — подытожил врио.

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