«МостоСтрой-Омск» приступило к строительству контактной сети на Левобережье

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Кировском округе сотрудники ООО «МостоСтрой-Омск» приступили к строительству новой контактной сети для троллейбусов. Она пройдет по улицам Крупской (от бульвара Архитекторов до улицы Лукашевича), Перелета (от улицы Крупской до проспекта Комарова) и по проспекту Комарова (от Перелета до Лукашевича). Общая протяженность троллейбусных линий на этих участках составит 7,6 километров.

- Особенность реализуемого проекта — увеличение скорости движения троллейбусов на данных улицах до значения не менее 60 километров в час на прямолинейных участках, а также повышение скоростных качеств электрического транспорта на поворотах и пересечениях троллейбусных линий, — рассказали в департаменте строительства мэрии.

Как сообщает пресс-служба адмнистрации Омска, сейчас подрядчик обустраивает фундаментные части опор. Всего запланировано установить 276 опор, элементы подвески и натяжения, а также специальные части контактной сети.

«МостоСтрой-Омск» получила контракт по строительству контактной сети на Левобережье — по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева протяженностью 3,48 километров.

Все работы по двум объектам необходимо завершить к 15 декабря этого года.

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