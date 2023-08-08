В центре Омска 12 августа ради открытия Аллеи олимпийцев перекроют часть улиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Омска 12 августа ради церемонии открытия Аллеи олимпийских чемпионов перекроют несколько улиц.

Движения всех видов транспорта будет запрещено с 10 до 16 часов 12 августа по улицам Ленина (на участке от улицы Короленко до площади Победы), Партизанской (от улицы Таубе до улицы Ленина), Спартаковской, Тарской (от улицы Красина до улицы Ленина), Петра Некрасова (от улицы Тарской до улицы Партизанской), Щербанева (от улицы Ленина до улицы Бударина), Думской (от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина), Лермонтова (от проспекта Карла Маркса до площади Бухгольца), Броз Тито (от улицы Ильинская до дома № 4 по проспекту Карла Маркса), Чкалова (от улицы Ильинской до улицы Ленина).

Схема перекрытий Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Кроме того, в местах проведения мероприятий в указанный период запрещена парковка транспорта.

Омичам предлагают маршрут объезда: по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту Карла Маркса.

Напомним, Аллея олимпийских чемпионов будет расположена по улице Думской около набережной Оми. Она будет состоять из более чем 20 бронзовых бюстов спортсменов. Средства на реализацию проекта, включающего в себя не только саму аллею со скульптурами, но и ряд других вещей, были выделены меценатом Сергеем Козубенко.

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