«Каково быть белкой-летягой»: у многоэтажки в Москве нашли тело 21-летнего парня из Омской области, он выпал с балкона на 25 этаже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую субботу, 5 августа, в Москве под окнами многоэтажки по улице Вертолетчиков обнаружили тело 21-летнего омича.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 21-летний уроженец Омской области Роман Д. выпал с общего балкона на 25 этаже многоэтажки.

Незадолго до этого омич отправил последнее смс. Во «Вконтакте» парень поставил статус со словами — «интересно, каково это быть белкой-летягой».

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