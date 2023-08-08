Подрядчик на год раньше приступил к ремонту дороги на улице Омской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в ближайшие дни приступят к ремонту дороги по улице Омской в Центральном округе. Работы на объекты подрядчик начнет на год раньше, чем было запланировано по контракту. Стоимость ремонтных работ —

До этой пятницы компания-подрядчик — ООО «АРТ РемСтрой» — планирует установить временные дорожные знаки и информационные щиты, а в конце неделе приступить к фрезерованию дорожного полотна и его демонтажу.

— На всем протяжении улицы снимут старый асфальт, уложат новый по технологии ресайклинга, а также отремонтируют тротуары, заезды и посадочные площадки, установят новые дорожные знаки, светофоры и остановочные павильоны, нанесут пластиковую разметку, — рассказали о планируемых работах на объекте в пресс-службе омской мэрии.

Все работы будут проходить на средства, выделенные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонтных работ — свыше 200 млн рублей.

Отметим, подрядчики уже приступили к ремонту еще трех дорог, которые вошли в перечень объектов на 2024 год: это улицы Волочаевская, Заозёрная и Театральная площадь.

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