Жители Омска смогут бесплатно проверить свое здоровье в городских парках

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске в городских парках заработали передвижные комплексы диагностики здоровья, в которых омичи смогут бесплатно пройти экспресс-обследование. Дать возможность горожанам проверить свое здоровье ранее поручил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Мобильные пункт расположены в парках Советском (возле танцплощадки), имени 30-летия ВЛКСМ (справа от центрального входа) и «Зеленый остров» (в конце аллеи молодой семьи), а также на бульваре Победы (площадка напротив фонтана) и возле «Меги» (центральная аллея на парковке напротив главного входа). График работы передвижных центров здоровья: с понедельника по четверг — с 14:00 до 20:00; по пятницам — с 12:00 до 20:00; выходные и праздничные дни — с 10:00 до 20:00.

В передвижных комплексах диагностики работают врач-терапевт и процедурная медицинская сестра, медицинские сестры и регистраторы.

Проверить здоровье в мобильных пунктах смогут все омичи старше 18 лет. При себе необходимо иметь только полис ОМС и документ, удостоверяющий личность (паспорт или социальная карта омича).

Омичи в мобильных пунктах смогут совершенно бесплатно получить следующие услуги:

— экспресс-анализ глюкозы в крови;

— экспресс-диагностика уровня тревожности и депрессивности (тестирование);

— экспресс-оценка насыщения крови кислородом;

— определение роста, веса, индекс массы тела.

Кроме того, там также могут измерить артериальное давление и оценить риск возникновения инфаркта, инсульта и даже смерти от сердечно-сосудистых патологий в ближайшие 10 лет по шкале SCORE. По результатам всех исследований врач-терапевт проведет индивидуальные консультации.

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