Часть Центрального округа Омска завтра останется без холодной воды на сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Завтра, 9 августа, на сутки без холодной воды останется часть жителей Центрального округа. Об этом сообщили пресс-службе омского водоконала.
Так, 9 августа с 00:00 до 23:00 часов из-за работ по замене аварийного участка водопровода по улица Нейбут-Богдана Хмельницкого от холодного водоснабжения будут отключены здания, расположенные по следующим адресам:
— Улица Омская, 149;
— Улица Нейбута, 64, 66, 91, 91а, 91 а/2, 91 а/3, 93;
— Улица Богдана Хмельницкого, 38/2;
— Улица Звездова, 129;
— Частный сектор по улице Нейбута (от 17-й Линии до Богдана Хмельницкого).
Кроме того, будут отключены водозаборные колонки по улицам 13-й Линия и Нейбута.
Для местных жителей у дома № 149 по улице Омской будет установлена машина с питьевой водой. Он будет находиться там с 10:00 до окончания работ.
Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства.
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