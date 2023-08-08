Часть Центрального округа Омска завтра останется без холодной воды на сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра, 9 августа, на сутки без холодной воды останется часть жителей Центрального округа. Об этом сообщили пресс-службе омского водоконала.

Так, 9 августа с 00:00 до 23:00 часов из-за работ по замене аварийного участка водопровода по улица Нейбут-Богдана Хмельницкого от холодного водоснабжения будут отключены здания, расположенные по следующим адресам:

— Улица Омская, 149;

— Улица Нейбута, 64, 66, 91, 91а, 91 а/2, 91 а/3, 93;

— Улица Богдана Хмельницкого, 38/2;

— Улица Звездова, 129;

— Частный сектор по улице Нейбута (от 17-й Линии до Богдана Хмельницкого).

Кроме того, будут отключены водозаборные колонки по улицам 13-й Линия и Нейбута.

Для местных жителей у дома № 149 по улице Омской будет установлена машина с питьевой водой. Он будет находиться там с 10:00 до окончания работ.

Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства.

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