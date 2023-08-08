«Первый в августе, но не в году»: в Омской области потушили первый в августе лесной пожар, на борьбу с огнем ушло 5 часов

Фото:пресс-служба ГУЛХ Омской области.

В Омской области потушили первый в августе лесной пожар. В понедельник, 7 августа, пламя охватило участок леса в Кормиловском районе.

Как рассказали в ГУЛХ Омской области, о возгорании в единую дежурную диспетчерскую службу сообщил местный фермер, увидевший клубы дыма в лесу. После этого на место немедленно выехали специалисты Подгородного лесхоза. В тушении были задействованы два автомобиля (ГАЗель и УАЗ), а также трактор для опахивания горящей территории. Последний был приобретен в рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году.

— Если бы зашел огонь в эти посадки, все бы погибло – у молодых деревьев ветки растут низко, плотно, огонь бы по ним сразу наверх пошел. А он прошел по возрастным насаждениям, где ему подняться не так просто. Сгорела подстилка, но сами деревья не пострадали. Весь участок, пройденный пожаром, опахали, сейчас его окарауливают. Он еще дымит, но распространения огня больше не будет, — рассказал главный специалист отдела ГУЛХ Омское лесничество Александр Коваль, принимавший участие в тушении пожара.

Отметим, на большей части Омской области сохраняется опасность лесных пожаров. Так, по последней информации Обь-Иртышского УГМС, в Исилькульском, Калачинском, Называевском, Павлоградском и Полтавском районах наблюдается высокая пожарная опасности (4 класс горимости).

Омичей, заметивших лесной пожар, просят незамедлительно сообщить о нем в региональную диспетчерскую службу по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-100-94-00.

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