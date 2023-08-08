«Ножом не махай — 10 лет получишь»: водитель из Омской области, махавший ножичком перед сотрудниками ГИБДД, может отправиться за решетку

Фото: скриншот видео, предоставленного СУ СКР по Омской области.

СУ СКР по Омской области завело уголовное дело на жителя Тары, угрожавшего сотрудникам ГИБДД ножом.

По версии следствия, 14 июля 2023 года около 9 часов утра в Таре сотрудники ГИБДД остановили «Хундай», за рулем которого находился пьяный 46-летний местный житель. Во время составления протокола мужчина взял нож и, размахивая им, стал приближаться к полицейским. Все свои действия тарчанин сопровождал угрозами применить насилие. Однако его действия были почти сразу пресечены правоохранителями.

— На данный момент следователем изъята видеозапись с камеры наблюдения, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, проводятся допросы сотрудников полиции, свидетелей и иные следственные действия, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

В отношении неадекватного водителя следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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