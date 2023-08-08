Управление Россельхознадзора провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за 2 квартал 2023 года

фото пресс-служба Управления Россельхознадзора Омской области

Мероприятие состоялось 4 августа в режиме видеоконференции с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ГУ ветеринарии региона, Омской таможни, общественных организаций и крупных хозяйствующих субъектов.

Предваряя основную часть слушаний, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка отметила, что ключевыми целями ведомства являются обеспечение качества и безопасности поднадзорной продукции и объектов, доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК, а также повышение качества оказания государственных услуг и цифровизация деятельности.

Что касается качества и безопасности, то специалистами Управления за 2 квартал проведено 1123 контрольно-надзорных мероприятия, досмотрено более 56 тысяч тонн грузов (более 3,5 тысяч транспортных средств). В целом по кварталу государственными инспекторами было проведено более 3,4 тысяч досмотров.

В результате проделанной работы выявлено порядка 1000 нарушений законодательства, отозвано 48 деклараций о соответствии качества продукции, при ввозе растительной продукции на территорию РФ в 2 случаях выявлено наличие карантинных объектов.

Более подробно с рекомендациями по соблюдению обязательных требований в различных сферах участников слушаний ознакомили начальники контрольно-надзорных отделов Управления. В рамках мероприятия специалистами Службы были даны разъяснения на интересующие темы: большое количество вопросов касалось темы аккредитации в Реестрах экспортеров, лицензирования фармдеятельности в сфере ветеринарии, проверки качества и безопасности зерна и проведения компартментализации.

Все материалы публичных обсуждений, а также итоги анкетирования, будут размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области.