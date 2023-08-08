Мэр Омска поздравил заслуженного врача РФ Александра Новикова с 75-летнием

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

С 75-летием заслуженного врача РФ Александра Новикова поздравил мэр Омска Сергей Шелест. Фотографиями градоначальник поделился в своем телеграм-канале.

- Адресовал ему самые тёплые и добрые пожелания. Достижения Александра Ивановича в сфере здравоохранения служат примером для молодежи и коллег, - написал Шелест.

Напомним, что Александр Новиков долгие годы был президентом Омского государственного медицинского университета. А до этого возглавлял вуз в качестве ректора.

Медик награжден грамотой президента Российской Федерации, грамотами министерства здравоохранения России и правительства Омской области. Также Новикову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

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