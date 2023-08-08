Мэрия Омска сдает четыре участка под строительство складов и заправки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под строительство складов и заправки четыре участка сдает мэрия Омска. Электронный аукцион размещен на торговой площадке РТС-тендер.

Склады предлагается построить по направлению на северо-запад от дома № 38е по улице Нефтезаводской в Советском округе. Еще два в Кировском. Один на улице 22 Декабря, второй - по улице 2-я Солнечная.

Заправка должна появиться на земельном участке, расположенном по улице Целинной в Ленинском округе. Подать заявку инвесторы могут до 8 сентября, а уже 11-го будут определены победители.

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