В Омске ремонтируют крышу на бульваре Победы после удара молнии

Фото: пресс-служба администрации города Омска
После удара молнии ремонтируют крышу на бульваре Победы. об этом сообщает горадминистрация.
Напомним, трагедия произошла 16 июля. В ходе непогоды ночью загорелась кровля в одной из пятиэтажек. Пострадали несколько квартир. Стоимость восстановительных работ общедомового имущества превышает 9 млн рублей. Крышу должны сдать до 1 ноября.
- Специалисты окружной администрации оказали помощь жителям пострадавших квартир в оформлении документов на получение материальной помощи. В настоящее время 14 собственников уже получили денежные средства по линии министерства труда и социального развития, в ближайшее время будет выплачена поддержка и из резервного фонда городской администрации, – отметил замглавы администрации Центрального округа Евгений Михеев.
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