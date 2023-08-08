В Омске ремонтируют крышу на бульваре Победы после удара молнии

Фото: пресс-служба администрации города Омска

После удара молнии ремонтируют крышу на бульваре Победы. об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, трагедия произошла 16 июля. В ходе непогоды ночью загорелась кровля в одной из пятиэтажек. Пострадали несколько квартир. Стоимость восстановительных работ общедомового имущества превышает 9 млн рублей. Крышу должны сдать до 1 ноября.

- Специалисты окружной администрации оказали помощь жителям пострадавших квартир в оформлении документов на получение материальной помощи. В настоящее время 14 собственников уже получили денежные средства по линии министерства труда и социального развития, в ближайшее время будет выплачена поддержка и из резервного фонда городской администрации, – отметил замглавы администрации Центрального округа Евгений Михеев.

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