Мэрия Омска объявила торги на два дачных участка

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На два дачных участка объявила торги мэрия Омска. Электронный аукцион размещен на сайте торгов.

Одна территория под строительство дачного домика расположена в Октябрьском округе. В садоводческом товариществе «Полёт-2» реализуют 6 соток.

Еще одна земля площадью 3,5 сотки находится на улице Электрификаторов в Кировском округе.

Отметим, что заявки на аукцион принимаются до 6 сентября, а через 5 дней будут подведены его итоги.

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