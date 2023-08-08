Мэрия Омска объявила торги на два дачных участка

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
На два дачных участка объявила торги мэрия Омска. Электронный аукцион размещен на сайте торгов.
Одна территория под строительство дачного домика расположена в Октябрьском округе. В садоводческом товариществе «Полёт-2» реализуют 6 соток.
Еще одна земля площадью 3,5 сотки находится на улице Электрификаторов в Кировском округе.
Отметим, что заявки на аукцион принимаются до 6 сентября, а через 5 дней будут подведены его итоги.
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