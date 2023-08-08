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НовостиОбщество8 августа 2023 2:41

Мэрия Омска объявила торги на два дачных участка

11 сентября будут подведены итоги
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На два дачных участка объявила торги мэрия Омска. Электронный аукцион размещен на сайте торгов.

Одна территория под строительство дачного домика расположена в Октябрьском округе. В садоводческом товариществе «Полёт-2» реализуют 6 соток.

Еще одна земля площадью 3,5 сотки находится на улице Электрификаторов в Кировском округе.

Отметим, что заявки на аукцион принимаются до 6 сентября, а через 5 дней будут подведены его итоги.

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