Полеты из Омска в Самарканд будут доступны до конца октября 2024 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
До конца октября 2024 года будут доступны полеты из Омска в Самарканд. Приказ опубликовала Росавиация.
Профильное ведомство разрешило авиакомпаниям «Сибирь» и «Ред Вингс» перевозку пассажиров в Узбекистан до конца сезона расписания ИАТА «Лето 2024».
Напомним, что «Сибирь» и «Ред Вингс» планировали перевозить пассажиров из Омска в Узбекистан этим летом. Правда, пока летают борты лишь Uzbekistan Airways.
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