Экспертизу, которая разрешала застроить территорию омского Кадетского корпуса, временно отозвали

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Временно отозвали экспертизу, которая разрешала застроить территорию омского Кадетского корпуса. Об этом сообщает Ом1.

Документ, определяющий охранную зону исторических зданий Кадетского корпуса в Омске, сейчас должны доработать специалисты. Эти изменения делают на фоне замечаний, поступивших в ходе публичных слушаний.

Напомним, что проект документа, значительно сокращающего охранную зону зданий Кадетского корпуса. Проект позволял снести неисторические здания корпуса и построить на его плацу здания высотой до 9 этажей. Бытует мнение, что территорию могут захватить под жилой комплекс.

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