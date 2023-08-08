Экспертизу, которая разрешала застроить территорию омского Кадетского корпуса, временно отозвали

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Временно отозвали экспертизу, которая разрешала застроить территорию омского Кадетского корпуса. Об этом сообщает Ом1.
Документ, определяющий охранную зону исторических зданий Кадетского корпуса в Омске, сейчас должны доработать специалисты. Эти изменения делают на фоне замечаний, поступивших в ходе публичных слушаний.
Напомним, что проект документа, значительно сокращающего охранную зону зданий Кадетского корпуса. Проект позволял снести неисторические здания корпуса и построить на его плацу здания высотой до 9 этажей. Бытует мнение, что территорию могут захватить под жилой комплекс.
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