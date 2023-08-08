69 сертификатов на покупку жилья получат омские сироты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Омские сироты получат 69 сертификатов на покупку жилья. Об этом сообщает региональный минстрой.
Это касается выпускников детских домов и интернатов, которым исполнилось 23 года. В числе первых получателей — 10 участников специальной военной операции
Для дополнительной партии из бюджета Омской области в июле выделили 202 млн рублей. К слову, за первые шесть месяцев минстрой региона выдал 170 сертификатов. Из реализовали уже 60 человек.
— Сейчас 20 заявлений — на согласовании в министерстве. Это означает, что дети-сироты подобрали квартиры и дома и ждут проверки жилых помещений на соответствие необходимым требованиям, — добавила Елена Русинова. — В 2022 году сиротам, которым исполнилось 23 года, выдали 201 сертификат, - уточнили ведомстве.
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