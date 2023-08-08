Уровень воды в Иртыше поднялся выше критической отметки на территории Омской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Омской области выше критической отметки поднялся уровень воды в Иртыше. Об этом сообщили в Обь-Иртышском метеобюро.

Сейчас на самом опасном участке - в районе Черлака - уровень выше 210 см. 27 июля он опускался ниже 206 см, что затрудняло движение судов.

Как отмечают специалисты, одна из причин обмеления реки — аномально жаркая погода. А также увеличение забора воды на гидрологических сооружениях в Казахстане и Китае.

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