Группа Artik & Asti выступит в Омске на ШтормFest 12 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ
12 августа в Омске на ШтормFest выступит группа Artik & Asti. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
В субботу на Соборной площади состоится фестиваль омского бойца Александра Шлеменко. Праздник здорового образа жизни начнётся в 16.00.
Что касается выступления российских звезд, то выход на сцену запланирован на 20.00.
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