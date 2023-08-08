13-летняя омичка утонула в Иртыше

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Иртыше утонула 13-летняя омичка. Об этом сообщают омские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.
Официального комментария ведомства еще нет, однако известно, что девушка пришла с двумя друзьями в район Советского пляжа. Самую младшую унесло волной от берега и она утонула.
Тело уже достали водолазы. Сейчас Следком проводит проверку.
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