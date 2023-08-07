41-летний омич из Называевского района скончался от удара током

Фото: СУ СК России по Омской области
5 августа около 16:00 часов житель Называевского района получил смертельный удар электротока. Следственное управление СК России по Омской области проводит доследственную проверку. По словам очевидцев, трагедия произошла в 500 км от села Жирновка, на территории зернотока.
Установлено, что погибший работал электромонтером. Смертельную травму мужчина получил во время ремонтных работ электродвигателя. От удара электротоком 41-летний омич скончался на месте.
Все обстоятельства и причины случившегося будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следователь будет решать вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.
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