Сергей Шелест положительно оценил «праздничную» работу дептранса

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Сергей Шелест"
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале дал оценку работе общественной транспорта в минувшие праздники. Градоначальник привел статистику и отметил, что даже при увеличившимся количестве пассажиров департамент транспорта справился со своей задачей.
Так, за прошедшие выходные омский городской общественный транспорт перевез 389 027 пассажиров. То есть примерно на 16% больше, чем в непраздничные выходные дни.
По словам мэра, после праздничного фейерверка в честь 307-летия Омска горожане смогли уехать с мест празднований во всех направлениях.
– Оцениваю «праздничную» работу департамента транспорта положительно, – прокомментировал работу дептранса Сергей Шелест.
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