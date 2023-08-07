Сергей Шелест положительно оценил «праздничную» работу дептранса

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Сергей Шелест"

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале дал оценку работе общественной транспорта в минувшие праздники. Градоначальник привел статистику и отметил, что даже при увеличившимся количестве пассажиров департамент транспорта справился со своей задачей.

Так, за прошедшие выходные омский городской общественный транспорт перевез 389 027 пассажиров. То есть примерно на 16% больше, чем в непраздничные выходные дни.

По словам мэра, после праздничного фейерверка в честь 307-летия Омска горожане смогли уехать с мест празднований во всех направлениях.

– Оцениваю «праздничную» работу департамента транспорта положительно, – прокомментировал работу дептранса Сергей Шелест.

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