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НовостиОбщество7 августа 2023 11:55

Имир и Асмо: В омском ЗАГСе рассказали о самых необычных именах новорожденных

Самыми популярными именами для новорожденных в Омске остаются София и Александр
Елена УРМАНОВА

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На информационно-аналитическом портале ЗАГСа появился список необычных имен, которые недавно получили новорожденные омичи.

С начала 2023 года в Омской области родились омички: Ариэлла, Асмо, Ефросинья, Карима и Кармелита. Среди новорожденных омичей с необычными именами окзались: Акрам, Ернар, Имир, Мухамад-Али и Файзулла.

Отметим, что самыми популярными женскими именами в регионе остаются Анна, Виктория, Ева, Мария и София. Самыми популярными мужскими именами являются Александр, Артем, Максим, Матвей и Михаил.

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