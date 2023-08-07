Имир и Асмо: В омском ЗАГСе рассказали о самых необычных именах новорожденных

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На информационно-аналитическом портале ЗАГСа появился список необычных имен, которые недавно получили новорожденные омичи.

С начала 2023 года в Омской области родились омички: Ариэлла, Асмо, Ефросинья, Карима и Кармелита. Среди новорожденных омичей с необычными именами окзались: Акрам, Ернар, Имир, Мухамад-Али и Файзулла.

Отметим, что самыми популярными женскими именами в регионе остаются Анна, Виктория, Ева, Мария и София. Самыми популярными мужскими именами являются Александр, Артем, Максим, Матвей и Михаил.

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