Канадец Райан Спунер подписал 70-миллионный контракт с омским «Авангардом»

Фото: ХК «Авангард»

70-миллионный контракт с омским «Авангардом» подписал канадец Райан Спунер. об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон хоккеиста прошел в минском «Динамо», где он набрал 52 (20+32) очка.

- Мы допускали потенциальную необходимость поиска квалифицированного центрального нападающего, способного связать сочетание Ткачев-Буше, достойно заменив Корбэна Найта. В этой роли видим Райана Спунера - хорошо обученного хоккеиста с высоким игровым интеллектом. Этот форвард результативно провел около 200 матчей в чемпионатах КХЛ, имеет значительный опыт игры в НХЛ, - прокомментировал генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

В «Авангарде» Райан Спунер будет играть под 51 номером.

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