11-летний омич упал с электросамоката и получил разрыв селезенки

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Упал с электросамоката и получил разрыв селезенки 11-летний омич. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Инцидент произошел накануне вечером в районе дома № 12 на улице Крупской. 42-летний отец решил прокатиться вместе с сыном, однако не справился с управлением. Омичи упали и ребенок получил травмы.

Сообщается, что у госпитализированного пациента закрытая травма живота, разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

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