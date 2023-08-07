В омском сквере найдено тело молодого мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело молодого мужчины найдено в омском сквере. Об этом сообщает Город55.

Труп обнаружили прохожие накануне вечером рядом Клинико-медицинским хирургическим центром. Определено, что погибшему было 44 года и он скончался от асфиксии.

Правда, насильственных следов следователи не обнаружили. сейчас проводится дополнительная проверка.

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