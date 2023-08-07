«Тепловая компания» подготовила Омск к зиме на 50%

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На 50% подготовила Омск к зиме МП «Тепловая компания». об этом сообщает горадминистрация.

В июле работниками организации заменено 50% теплосетей , гидравлические испытания проведены на 55%, ремонт ЦТП — 62%, ремонт котельных — 60%.

- Особое внимание уделяется подготовке тепловых энергоустановок потребителей. В этом контексте основной фокус сосредоточен на жилом фонде и объектах социальной сферы. Все работы выполняются в соответствии с планом, а показатели регулярно контролируются. На текущий момент тепловые узлы объектов социальной сферы приняты на 46%, а жилищный фонд — на 36%, — отметил главный инженер предприятия Юрий Филиппов.

Подготовка к зиме должна завершиться к 15 сентября.

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