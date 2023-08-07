Старейший омский магазин «Мысль» прекратил работу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прекратил работу старейший омский магазин «Мысль», который располагался на улице Богдана Хмельницкого. Об этом пишет «Новый Омск».
На двери бывшей «Мысли» висит объявление о том, что магазин не работает с 9 июля, а на витринах – предложение арендовать это помещение.
К слову, раньше помещение было муниципальным и принадлежало Омскому книготорговому дому. Потом его выкупил местный предприниматель Игорь Бабиков. 2 августа появилась информация, что ОАО «Омский книготорговый дом» во главе с директором и учредителем Игорем БАБИКОВЫМ начало процедуру ликвидации.
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