Старейший омский магазин «Мысль» прекратил работу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прекратил работу старейший омский магазин «Мысль», который располагался на улице Богдана Хмельницкого. Об этом пишет «Новый Омск».

На двери бывшей «Мысли» висит объявление о том, что магазин не работает с 9 июля, а на витринах – предложение арендовать это помещение.

К слову, раньше помещение было муниципальным и принадлежало Омскому книготорговому дому. Потом его выкупил местный предприниматель Игорь Бабиков. 2 августа появилась информация, что ОАО «Омский книготорговый дом» во главе с директором и учредителем Игорем БАБИКОВЫМ начало процедуру ликвидации.

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