Владимир Путин наградил главного балетмейстера Омского русского народного хора

Фото: БК55

Главного балетмейстера Омского русского народного хора наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

Зуфар Толбеев был удостоен ордена дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую деятельность.

Отметим, что омичу 65 лет. Заслуженный артист и заслуженный деятель искусств РФ продолжает руководить балетной труппой уже 10 лет.

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