Владимир Ткачев из омского «Авангарда» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ стал Владимир Ткачев из омского «Авангарда».

6 августа со спортсменом омский клуб продлил контракт на три года. Как сообщают СМИ, за сезон Ткачеву обещают 100 млн рублей, что на 5 млн больше, чем у его коллеги по клубу Рида Буше.

- Продление контракта Владимира Ткачева было для нас одной из приоритетных задач этого межсезонья. Такой мастер, безусловно, усилит наше нападение, все мы помним прошлый сезон, по итогам которого Владимир набрал 73 очка, вел «Авангард» за собой, забивал красивые голы, делал красивые передачи и вообще дирижировал атакой команды., - прокомментировал генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

К слову, это не окончательная сумма контракта. В нее не входят различные бонусы.

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