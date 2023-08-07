Анастасия Ахрамович назначена главврачом омской больницы №7

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главврачом омской больницы №7 назначена Анастасия Ахрамович. Информация отображена на сервисе «Руспрофиль».

Ранее медик работала заместителем главврача по медицинской части. По профилю медик является врачом-гастроэнтерологом.

У слову, с 2003 года больницей заведовал Николай Спинов, который ушел в этом году на пенсию.

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