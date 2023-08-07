По инициативе Хоценко в Омской области запустят первый масштабный кадровый конкурс

Фото: Омскпортал.

Глава Омского региона Виталий Хоценко сообщил, что на неделе на территории региона стартует масштабный кадровый конкурс. Название также будет известно в день запуска. Конкурс призван решить вопрос кадрового голода в муниципальных и государственных структурах, а также некоторых сферах - медицине, агропромышленности, оборонной промышленности и др.

- Кадровый голод и нехватка талантливых управленцев и грамотных специалистов ощущается практически везде, - подтвердил Хоценко.

Как и куда подавать документы, станет известно позднее. На данном этапе организаторы заявляют о том, что кадровый конкурс - первый в Сибири, и будет проводиться по аналогии с «Лидерами России». Претендовать на место в правительстве или мэрии, либо попасть в кадровый резерв региона может любой житель области в возрасте от 18 до 55 лет включительно. Важно, чтобы это был житель региона и в дальнейшем он связывал свою жизнь с родным краем.

Аналогичный опыт поиска кадров есть у руководства ДНР и Ставрополья, где когда-то трудился нынешний руководитель. Итоги сбора заявок среди желающих подведут в сентябре, а сам конкурс с обучающими и конкурсными мероприятиями поэтапно состоится до января 2024 года.

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