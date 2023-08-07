Глава Омского региона Хоценко поручил привести в порядок территории близ клиник

Фото: Омскпортал.

На последнем аппаратном совещании в кабмином региона глава Омской области Виталий Хоценко подвел итоги визита Министра здравоохранения России Михаила Мурашко. По посещении нескольких медорганизаций врио губренатора поручил заложить финансовые средства на следующий год на благоустройство территорий при поликлиниках и ФАПах.

- Отметил для себя, что дороги и пространства около медицинских учреждений не обустроены. Надо это исправлять. Поставил задачу мэру города Омска Сергею Шелесту, своим заместителям Владимиру Куприянову и Вадиму Чеченко предусмотреть средства на эти цели в рамках местных инициатив. Первой будет благоустроена территория городской поликлиники № 3, - заявил Хоценко. Руководитель обратил особое внимание на укладку асфальтовых дорожек, организацию парковочных пространств, чтобы посещение объектов здравоохранения было максимально комфортным для пациентов и сотрудников.

Это будет пилотный проект. Поликлиника №3 - вообще яркий пример крепкой модернизации. Недавно здесь провели капремонт педиатрического отделения. В холлах и кабинетах выполнен ремонт по разработанному Минздравом России брендбуку «Служба здоровья». В программу ремонта вошла отделка фасада, обустройство крылец и ограждений. Во дворе организовали детскую игровую площадку и высадили деревья. Сейчас идет капитальный ремонт основного корпуса - поликлиники.

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