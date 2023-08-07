Путин наградил орденом Дружбы главного балетмейстера Омского русского народного хора

Фото: t.me/OO200let

Президент РФ Владимир Путин наградил главного балетмейстера Омского русского народного хора Зуфара Толбеева орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность. Об этом сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Отметим, Зуфар Толбеев является заслуженным артистом России и заслуженным деятелем искусств страны. Балетную группу Омского хора он возглавляет почти десять лет — с 2013 года.

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