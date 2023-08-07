Виталий Хоценко поручил привести в порядок дворы омских поликлиник и ФАПов

Фото: Архив «КП».

Сегодня, 7 августа, врио губернатора Виталий Хоценко подвел итоги визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Омскую область. Глава региона поручил профильным ведомствам заложить на 2024 год средства на благоустройства территорий у медицинских учреждений.

— Посещая вместе с министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко наши больницы и поликлиники, отметил для себя, что дороги и пространства около медицинских учреждений не обустроены. Надо это исправлять. Поставил задачу мэру города Омска Сергею Николаевичу Шелесту, своим заместителям Владимиру Васильевичу Куприянову и Вадиму Александровичу Чеченко предусмотреть средства на эти цели в рамках местных инициатив, — заявил Хоценко.

Глава регион поручил обратить особое внимание на организацию парковок и укладку асфальтовых дорожек, чтобы сделать максимально комфортным посещение медучреждений как для пациентов, так и для сотрудников.

Отметим, пилотным проектом станет дворовая территория городской поликлиники № 3. Ранее в учреждении провели капитальный ремонт педиатрического отделения, отремонтировали фасад, обустроили крыльца и ограждения. Кроме того, во дворе поликлиники установили детскую площадку и высадили деревья.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru