В Омской области в Иртыше за сутки утонули два человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области за минувшие сутки в Иртыше утонули два человека. Трагедии на воде произошли в Омске и Омском районе.

Так, в воскресенье, 6 августа, в 11:30 у села Красная Горка Омского района под воду ушел 60-летний житель села Колосовка.

В этот же день в 16:10 в поселке Николаевка, расположенном Советском округе Омска, утонул 20-летний парень. Молодой омич находился на берегу вместе с отцом. Мужчина попытался самостоятельно помочь сыну, однако не смог спасти его.

Тела погибших уже извлекли из воды. СУ СКР по Омской области и полиция устанавливают обстоятельства двух несчастных случаев.

Омичей призывают не купаться в необорудованных для этого места, не употреблять спиртное перед плаванием, а также не отпускать купаться детей и подростков без присмотра взрослых.

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