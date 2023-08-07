С улиц Омска после Дня города вывезли свыше 40 тонн мусора

Фото: Надалинский Станислав.

С улиц Омска после массовый мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города, вывезли свыше 40 тонн мусора.

— На площадках праздника и Международного Сибирского марафона трудились 130 работников Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Сейчас бригады УДХБ продолжают приводить общественные территории в порядок: собирают оставшийся мусор, моют тротуары, ограждения и скамейки, — об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Напомним, праздничные мероприятия, приуроченные к 307-летию Омска, посетили 122 тысячи человек. Только на концерт Серябкиной и Пелагеи пришли почти 40 тысяч омичей. Завершились празднования грандиозным салютом.

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