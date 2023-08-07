В Омске в Амурском поселке обустроят хоккейную коробку за 2,78 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская мэрия объявила аукцион на обустройство хоккейной коробки из стеклопластика в Амурском поселке.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен до 31 октября 2023 года построить хоккейную коробку размером минимум 30 на 15 метров в сквере Б. Суворова, расположенном в границах улиц 21-й Амурской и 27-й Северной. Начальная цена контракта — 2,76 миллиона рублей.

Фото: скриншот конкурсной документации.

Прием заявок на участие в аукцион открыт до 11 августа 2023 года.

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