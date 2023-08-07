В зоне проведения СВО погиб выпускник Омского кадетского корпуса Даниил Вяткин

Фото: vk.com/omkvk

В зоне проведения СВО погиб выпускник Омского кадетского военного корпуса 2018 года Даниил Вяткин. Информация о гибели омича появилась накануне в неофициальной группе учреждения.

После «кадетки» Вяткин поступил в Военное командное училище. Его он окончил в 2022 году.

Даниил Вяткин был кандидатом в мастера спорта по гиревому спорту. Его жена — известная спортсменка Вера Вяткина — является многократным призером и победителем первенства Европы и мира по этому виду спорта.

Напомним, ранее стало известно о гибели в зоне СВО 34-летнего отца шестерых детей из Омской области. Сельчанин также был кадровым военнослужащим.

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