У садового товарищества в Омске заметили грузовик, сбрасывающий мусор в поле

Фото: vk.com/chp55

Накануне в социальных сетях омичи пожаловались на неизвестных, сбрасывающих мусор вблизи садового товарищества «Черемушки» в Ленинском округе.

— Надоели возить мусор рядом с СТ «Черемушки». И так дышать нечем. Он возит внаглую и сваливает на поля, — говорится в посте в паблике «ЧП Омск».

Напомним, за сброс мусора в неположенных местах предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 60 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения, или без таковой; для юридических лиц — от 60 до 100 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения.

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