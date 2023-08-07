«Придется снова задыхаться»: в Омске новая рабочая неделя начинается с режима НМУ первой степени опасности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Так называемый режим «черного неба» будет действовать до 11 часов сегодня.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, на территории Омска до 11:00 7 августа будут наблюдаться неблагоприятные метеорологический условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Сообщений о неприятных запахах в воздухе, от омичей пока еще не поступало.

— Вроде не воняет пока. А вообще у меня аж паника начинается каждый день в ожидании того, что придется снова задыхаться, — отметила омичка в комментариях под постом в паблике «Дыши.Омск».

Напомним, режим «черного неба» действовал в Омске и в День города. Праздничные мероприятие, посвященные 307-летию областного центра, посетили 122 тысячи человек.

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