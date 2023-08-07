Омский ФК «Иртыш» одержал победу над волгоградским «Ротором» в домашнем матче

Фото: пресс-служба ФК «Иртыш».

Омский ФК «Иртыш» одержал победу в матче с волгоградским «Ротором» — счет 1:0. Игра прошла в минувшее воскресенье, 6 августа, на футбольном манеже спорткомплекса «Красная звезда» в Омске.

Победу в матче омскому клубу принес гол Ивана Лапшова. Волгоградцам за игру не удалось забить ни одного мяча в ворота хозяев.

Отметим, с следующее воскресенье, 13 августа, в Уфе «Иртыш» встретится с одноименным клубом. Старт матча в 18:00 по Омску.

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