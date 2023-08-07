Омский «Авангард» заключил контракт на один сезон с нападающим Райаном Спунером

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Омский «Авангард» заключил контракт на один сезон 31-летним канадским нападающим Райаном Спунером. В прошлом сезоне хоккеист играл в составе минского «Динамо».

— Мы допускали потенциальную необходимость поиска квалифицированного центрального нападающего, способного связать сочетание Ткачев-Буше, достойно заменив Корбэна Найта. В этой роли видим Райана Спунера - хорошо обученного хоккеиста с высоким игровым интеллектом. Этот форвард результативно провел около 200 матчей в чемпионатах КХЛ, имеет значительный опыт игры в НХЛ. Безусловными достоинствами Райана являются не только высокая результативность и умение уверенно работать на точке вбрасывания, но и навыки при игре в большинстве. Райан адаптирован к игре в КХЛ и способен выйти на пик своей карьеры в «Авангарде», став примером профессионализма для наших молодых хоккеистов, — прокомментировал генменеджер клуба Антон Курьянов.

В составе минского «Динамо» в прошлом сезоне Спунер провел 70 матчей и набрал 52 очка. Помимо белорусского клуба, в сезоне 2021/2022 ониграл за екатеринбургский «Автомобилист».

Отметим, в «Авангарде» Райан Спунер будет играть под 51 номером.

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