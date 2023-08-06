122 тысячи омичей приняли участие в мероприятиях в честь Дня города

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В мероприятиях в честь Дня города приняли участие 122 тысячи омичей. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

- т122 тысячи омичей посетили локации Дня города 5 августа, и что радует: не зафиксировано ни одного правонарушения, - написал градоначальник.

Шелест поблагодарил правоохранительные органы и другие профильные ведомства за отличную работу на площадках праздника. На службу в этот день было выведено 4000 человек.

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