Расписание электрички «Омск — Называевская» изменится с 10 по 21 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 10 по 21 августа изменится расписание электрички «Омск — Называевская». Об этом сообщает пресс-служба АО «Омск-Пригород».
Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на путях, которые запланированы на 10, 15, 17 и 21 августа.
- Электропоезд № 6564 «Называевская-Омск»:
отправление со станции «Называевская» по расписанию в 15:55;
прибытие в Омск — на 5 минут позже, в 18:30.
Электропоезд № 6569 «Омск-Называевская»:
отправление со станции «Омск» на 49 минут позже — в 19:44;
прибытие на станцию «Называевская», соответственно, в 21:44.
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