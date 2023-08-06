Расписание электрички «Омск — Называевская» изменится с 10 по 21 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 10 по 21 августа изменится расписание электрички «Омск — Называевская». Об этом сообщает пресс-служба АО «Омск-Пригород».

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на путях, которые запланированы на 10, 15, 17 и 21 августа.

- Электропоезд № 6564 «Называевская-Омск»:

отправление со станции «Называевская» по расписанию в 15:55;

прибытие в Омск — на 5 минут позже, в 18:30.

Электропоезд № 6569 «Омск-Называевская»:

отправление со станции «Омск» на 49 минут позже — в 19:44;

прибытие на станцию «Называевская», соответственно, в 21:44.

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