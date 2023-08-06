Рид Буше не будет выступать за омский «Авангард» на турнире в Сочи

Фото: ХК «Авангард»

На турнире в Сочи за омский «Авангард» не будет выступать хоккеист Рид Буше. Об этом рассказал тренер омской команды Михаил Кравец.

- Буше в неплохой физической форме, тренируется. Он набирает форму, уже после турнира в Сочи будем создавать звено, где мы бы хотели видеть Рида. В его участии в турнире в Сочи я не вижу смысла, ожидаем его выступления на турнире в Омске, - сказал Кравец.

Однако Буше можно будет увидеть на на Кубке Блинова, который пройдет в Омске с 20 по 25 августа.

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