Омский «Авангард» обыграл «СКА» со счетом 5:1 на сочинском льду

Фото: ХК «Авангард»

На сочинском льду со счетом 5:1 омский «Авангард» обыграл «СКА». Матч прошел 6 августа.

В первом периоде счёт открыли «ястребы». Явное доминирование нашей команды позволило увеличить преимущество. Однако «армейцам» удалось отыграть одну шайбу, и счёт стал 2:1.

Во второй двадцатиминутке омский клуб снова начал с гола в начале периода. В третьем периоде «ястребы» снова начали с гола. Павел Куликов смог реализовать выход 1 на 1, и счёт стал 5:1

Теперь ястребы сыграют 7 августа против сборной России U23.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru