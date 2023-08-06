Омский «Авангард» обыграл «СКА» со счетом 5:1 на сочинском льду

Фото: ХК «Авангард»
На сочинском льду со счетом 5:1 омский «Авангард» обыграл «СКА». Матч прошел 6 августа.
В первом периоде счёт открыли «ястребы». Явное доминирование нашей команды позволило увеличить преимущество. Однако «армейцам» удалось отыграть одну шайбу, и счёт стал 2:1.
Во второй двадцатиминутке омский клуб снова начал с гола в начале периода. В третьем периоде «ястребы» снова начали с гола. Павел Куликов смог реализовать выход 1 на 1, и счёт стал 5:1
Теперь ястребы сыграют 7 августа против сборной России U23.
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