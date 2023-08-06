Мэрия Омска сдает муниципальные бани в аренду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аренду муниципальные бани сдает мэрия Омска. На сайте торгов размещен электронный аукцион.

МУП «Банное хозяйство» предлагает для аренды три муниципальные бани, расположенные на улице Краснознаменная, 1б. Она оценивается в 73,9 тысяч рублей в месяц.

И здание на проспекте Королева, 26, которое сдается за 49 тысяч рублей. Третья баня, расположенная по адресу микрорайон Входной, 13/42 сдается за 30,6 тысяч рублей в месяц.

Согласно договору, арендовать их можно на пять лет. Использовать помещения бань можно только по назначению. Итоги торгов подведут 6 сентября 2023 года.

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