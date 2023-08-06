Хоккеист Корбэн Найт расторг контракт с омским клубом «Авангард»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Контракт с омским клубом «Авангард» расторг хоккеист Корбэн Найт. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
Такое решение он принял после того, как женился. Сам Найт подчеркнул, что решение окончательное. В клубе же заявили, что его останавливать никто не будет.
- Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке», — цитирует генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова ТАСС.
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