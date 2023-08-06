На День города не пускали омичей с собаками и на велосипедах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омичей с собаками и на велосипедах не пускали на празднование Дня города. На это пожаловалась Татьяна Пальшина , которая опубликовала пост во «Вконтакте».

- Невозможно пройти на территорию с собаками. Почему? Где распоряжение на этот счет и чем это обусловлено? Мало того, что настроение испортили, так еще и проблемы создали в осуществлении моих прав и конституционных свобод, - написала омичка.

Как пояснили пользователи соцсетей, транспорт приходилось парковать на входе, а вот с животными дела обстояли хуже – их уводили домой

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